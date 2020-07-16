Рада назначила нового главу НБУ: кто им стал [ Редактировать ]
В четверг, 16 июля, Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.
За назначение проголосовали 332 депутата. Его кандидатуру накануне внес президент Владимир Зеленский.
Кирилл Шевченко - многолетний руководитель "Укргазбанка".
Выступая с трибуны Рады Шевченко заявил, что будет поддерживать политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы.
Во-первых, безусловно, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе, надо усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%.
Напомним, в среду, 15 июля, на рассмотрение финансового комитета Верховной Рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка.
по теме
Назначение главы НБУ: комитет Рады рекомендовал Шевченко
Соответствующее решение принял финансовый комитет Верховной Рады
Назначение нового главы НБУ: в комитет Рады внесли постановление
В среду, 15 июля, на рассмотрение финансового комитета Верховной Рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка
Кадрові ворожіння: хто бореться за право стати головою Нацбанку України
У ЗМІ обговорюють список претендентів на посаду голови Національного Банку України. Перелік сьогодні оприлюднили у мережі
Нацбанк может возглавить депутат от "Слуги народа" - Арахамия
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев не претендует на роль главы НБУ
Гривня під загрозою: Ігор Уманський спрогнозував майбутнє української валюти
Ігор Уманський розповів про можливість росту курсу доллара та обурився відстакою Смолія