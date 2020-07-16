В четверг, 16 июля, Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.

За назначение проголосовали 332 депутата. Его кандидатуру накануне внес президент Владимир Зеленский.

Кирилл Шевченко - многолетний руководитель "Укргазбанка".

Выступая с трибуны Рады Шевченко заявил, что будет поддерживать политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы.

Во-первых, безусловно, я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы... Во-вторых, НБУ в дальнейшем будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков. В том числе, надо усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%.

Напомним, в среду, 15 июля, на рассмотрение финансового комитета Верховной Рады внесли постановление о назначении нового главы Национального банка.