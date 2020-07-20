Двоє людей загинули під завалом піску на Дніпропетровщині. Трагедія сталася неподалік села Комісарівка. Рятувальники отримали виклик про те, що на місцевому кар'єрі стався зсув ґрунту і що під завалами можуть бути люди. Згодом з'ясувалося, що під піском чоловік та підліток - врятувати їх не вдалося.

І схожа біда на Київщині. Трьох чоловіків засипало грунтом у незаконному кар'єрі в селі Тадіївка. Двоє змогли вибратися. Тіло третього діставали вже надзвичайники.