На Дніпропетровщині під завалом піску загинули люди [ Редактировать ]
Двоє людей загинули під завалом піску на Дніпропетровщині. Трагедія сталася неподалік села Комісарівка. Рятувальники отримали виклик про те, що на місцевому кар'єрі стався зсув ґрунту і що під завалами можуть бути люди. Згодом з'ясувалося, що під піском чоловік та підліток - врятувати їх не вдалося.
І схожа біда на Київщині. Трьох чоловіків засипало грунтом у незаконному кар'єрі в селі Тадіївка. Двоє змогли вибратися. Тіло третього діставали вже надзвичайники.
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