Молодая роженица скончалась от коронавируса [ Редактировать ]
Во Львовской области женщина, которая в ночь с 17 на 18 июля родила ребенка, умерла от коронавируса. Об этом со ссылкой на главного врача Жовкивской центральной районной больницы Игоря Шевцива, сообщает Zaxid.net.
За жизнь 28-летней роженицы боролись "все специалисты, которых можно было привлечь", но спасти ее не удалось.
По словам главврача, в больницу женщину госпитализировали с подтвержденным Covid-19. В ночь с пятницы на субботу она через кесарево сечение родила ребенка. За его жизнь сейчас борются врачи неотанального центра львовской областной клинической больницы.
Женщине 28 лет, она с Яворивского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком были вовлечены. Но спасти ее не удалось.
На данный момент, подробностей состояния здоровья, с которым женщина попала в больницу, не сообщается до официального заключения патологоанатомов.
Ранее мы писали, что ВОЗ подсчитала стоимость и сроки изготовления вакцины от коронавируса. На это уйдет не менее года.
по теме
Раздавать вакцину бесплатно не будут - Степанов
Глава Минздрава обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на пятницу, 17 июля, в Украине зафиксировали новые случаи COVID-19
Украину разделят на четыре зоны
В Кабинете министров уже подготовили постановление
Заболеваемость коронавирусом в Киеве идет на спад - Кличко
В медучреждения столицы госпитализировали девять пациентов. Все остальные на самоизоляции, под контролем врачей
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине зафиксировали 54 133 случаев COVID-19