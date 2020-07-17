Раздавать вакцину бесплатно не будут - Степанов [ Редактировать ]
Президент поставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит вакцину от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "РБК-Украина".
Глава Минздрава обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины.
Он рассказал, что у компании АstraZeneca уже сделали предзаказ вакцин несколько стран. Именно к главам Минздрава этих стран он обратился по поводу приоритетного права Украина на получение доз.
По его словам, в первую очередь должны начать прививать медработников.
Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых.
Напомним, по состоянию на четверг, 16 июля, в Украине зафиксировали 57 264 случаев COVID-19.
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