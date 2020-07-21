Во вторник, 21 июля, в прокуратуру Варшавы доставили бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, где ему вручили подозрение. Об этом сообщает польское агентство PAP.

Новака обвиняют в создании организованной преступной группы, отмывании денег и коррупции. В частности экс-главу "Укравтодора" подозревают в получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям подрядов на строительство и ремонт дорог в Украине.

"В результате он получил 1 300 000 злотых (9,28 млн грн - ред.)", - заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хир. Часть этих денег он потратил на покупку автомобиля Range Rover Velar и картины.

Кроме того, Новака подозревают в том, что он подстрекал врача Медицинского военного института в Варшаве оформить ему медицинские справки, чтобы оправдать отсутствие на работе в Украине.

Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы сразу двух стран - Украины и Польши - расследуют деятельность Славомира Новака.