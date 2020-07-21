В Польше экс-главе "Укравтодора" Новаку выдвинули обвинения [ Редактировать ]
Во вторник, 21 июля, в прокуратуру Варшавы доставили бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака, где ему вручили подозрение. Об этом сообщает польское агентство PAP.
Новака обвиняют в создании организованной преступной группы, отмывании денег и коррупции. В частности экс-главу "Укравтодора" подозревают в получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям подрядов на строительство и ремонт дорог в Украине.
"В результате он получил 1 300 000 злотых (9,28 млн грн - ред.)", - заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хир. Часть этих денег он потратил на покупку автомобиля Range Rover Velar и картины.
Кроме того, Новака подозревают в том, что он подстрекал врача Медицинского военного института в Варшаве оформить ему медицинские справки, чтобы оправдать отсутствие на работе в Украине.
Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы сразу двух стран - Украины и Польши - расследуют деятельность Славомира Новака.
по теме
В Польше задержали экс-главу "Укравтодора"
Славомира Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег
Анджей Дуда назвал украинцев основными разносчиками коронавируса в Польше (видео)
Основным источником распространения COVID-19, по мнению Дуды, может являться Украина, поскольку оттуда в Польшу регулярно приезжают трудовые мигранты
У Польщі українець погрожував підірвати виборчу дільницю
За даними підрахунку майже 100 відсотків протоколів, за нього проголосували 51,21 відсотка виборців
Битва за АРМА: Столар и Коломойский намерены побороться за АРМА
Крупный бизнес вступил в борьбу за контроль Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
Главе Фонда госимущества снова принесли взятку (видео)
Это уже вторая попытка подкупа главы Фонда госимущества. В ноябре 2019 года двое "решал" пытались "купить" должность директора Одесского припортового завода за $5 млн