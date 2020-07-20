В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" [ Редактировать ]
Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-министра транспорта Польши, экс-главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака.
Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в Twitter.
Новака подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.
Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Детали Зарин пообещал рассказать позже.
Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".
Напомним, Славомир Новак с 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также он занимал должность главы "Укравтодора" до 2019 года.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности".
Также мы писали о том, что СБУ задержала автора скандальных "пленок Ермака".
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