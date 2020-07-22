В Черногории новая вспышка коронавируса [ Редактировать ]
Власти Черногории снова ужесточают карантин. В стране была повторно объявлена эпидемия коронавирусной болезни. Об этом сообщается в соцсети ресурс "Балканский обозреватель".
Так, с 22 июля в стране вводятся ограничительные меры, призванные помочь справиться с распространением коронавирусной инфекции.
Ношение масок на открытом воздухе и в помещении, в том числе и для детей старше 7 лет, становится обязательным на всей территории Черногории, кроме пляжей и парков, при условии сохранения дистанции. Ограничения распространяются и на массовые собрания - на открытом воздухе могут собираться максимум 40 человек, а в закрытых помещениях - до 20 человек. При этом участникам мероприятий необходимо соблюдать дистанцию между собой не менее 2 метров.
Кроме того, продлен запрет на:
- работу дискотек и ночных клубов
- проведение свадеб, выпускных вечеров, дней рождения и других частных торжеств.
- развлекательные и музыкальные программы в заведениях общественного питания, включая пляжные бары (концерты, живые выступления музыкантов, живые выступления ди-джеев и т.д.)
В то же время, запрещается работа заведений общественного питания, включая предоставление услуг общественного питания на пляжах:
- в муниципалитетах: Беране, Биело Поле, Петница, Плевля и Рожае
- С 24:00 до 06:00 - в муниципалитетах Бар, Будва, Герцег-Нови, Котор, Тиват и Ульцинь.
- С 22:00 до 06:00 - в Подгорице, Цетине, Никшиче, Даниловграде, Тузи, Колашине, Мойковаце, Жабляке, Шавнике и Плужине
Некоторые ограничительные меры для ряда муниципалитетов северного региона, введенные ранее, будут смягчены. Так, власти сократили срок действия комендантского часа в Рожае (теперь запрет на передвижение действует с 22.00 (вместо 18.00 и до 05.00). Разрешена работа заведений общественного питания в муниципалитетах Андриевица, Плав и Гусинье, но с 06:00 до 22:00. Также продлено действие разрешительных документов для пребывания иностранцев до 7 октября.
По последним данным, за сутки в Черногории было выявлено 98 новых случаев коронавируса. С начала пандемии Covid-19 там диагностировали болезнь у 2381 человека.
Тем временем, в Украине зафиксировали 829 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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