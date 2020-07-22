По состоянию на четверг, 22 июля, в Украине зафиксировали 60 955 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные официальной сводки МОЗ.

Медиками зарегистрировано 829 новых случаев инфицирования коронавирусом. От коронавируса выздоровели 33 172 человека, в том числе за минувшие сутки 973 человека.

Умерли 1 534 человек, в том числе за минувшие сутки - 16 человек.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.