Дорога перекрыта: возле киевского ТРЦ "заминировали" авто [ Редактировать ]
В четверг, 23 июля, поступило сообщение о "минировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" в Киеве. Об этом сообщает "Украина Online".
Дорога перекрыта. На месте работают взрывотехники.
Ранее мы писали, что в правоохранители получили анонимный звонок о минировании центрального ж/д вокзала в Киеве.
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