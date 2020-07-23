В четверг, 23 июля, поступило сообщение о "минировании" автомобиля Audi возле ТРЦ "Метрополис" в Киеве. Об этом сообщает "Украина Online".

Дорога перекрыта. На месте работают взрывотехники.

Ранее мы писали, что в правоохранители получили анонимный звонок о минировании центрального ж/д вокзала в Киеве.