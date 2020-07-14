В Киеве "заминировали" центральный ж/д вокзал [ Редактировать ]
В Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о его минировании.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. На данный момент вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" центральный автовокзал.
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