В Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о его минировании.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. На данный момент вокзал проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" центральный автовокзал.