Стратегия деоккупации Крыма готова - МИД [ Редактировать ]
Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма. Но на данный момент документ не является публичным. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов.
"Мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба", - отметила замминистра.
По ее словам, подготовленный документ - лишь только часть большой стратегии деоккупации. В МИД надеются, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить.
Джапарова подчеркнула, что министерство планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам временно оккупированного Крыма.
"Когда мы говорим о Донбассе, у нас, так или иначе, есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса... у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарна и спорадична", - сказала замглавы МИД и добавила, что самой главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность.
Замминистра отметила, что Россия вкладывает огромный ресурс, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво все мировое сообщество.
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