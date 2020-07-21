Встреча Зеленского и Путина: в МИД назвали условия [ Редактировать ]
Фото: Владимир Зеленский / АП
Встреча президента Украины Владимира Зеленский и президента России Владимира Путина в Крыму возможна только при одном условии. Только на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
"Пока этого нет, любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области - нонсенс", - заявил он.
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