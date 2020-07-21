Встреча президента Украины Владимира Зеленский и президента России Владимира Путина в Крыму возможна только при одном условии. Только на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Пока этого нет, любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области - нонсенс", - заявил он.

Ранее Зеленский назвал главные задачи главы НБУ.