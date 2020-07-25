Вооруженные силы Израиля атаковали цели в Сирии [ Редактировать ]
Армия обороны Израиля нанесла удары по военным целям на территории Сирии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
По информации, такой ответ израильские ВВС дали на недавнюю атаку сирийской армии Голанских высот.
Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам. Ответим на любое нарушение суверенитета Израиля.
Отмечается, что удары с воздуха нанесены по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам на территории сирийских военных частей.
Читайте также, Израиль перехватил десятки ракет из сектора Газа. В ответ на обстрелы израильские военные нацелились на объекты ХАМАС.
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