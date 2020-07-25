Армия обороны Израиля нанесла удары по военным целям на территории Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

По информации, такой ответ израильские ВВС дали на недавнюю атаку сирийской армии Голанских высот.

Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам. Ответим на любое нарушение суверенитета Израиля.

Отмечается, что удары с воздуха нанесены по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам на территории сирийских военных частей.

Читайте также, Израиль перехватил десятки ракет из сектора Газа. В ответ на обстрелы израильские военные нацелились на объекты ХАМАС.

