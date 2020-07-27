Визит украинского президента Владимира Зеленского в США может произойти и до президентских выборов в стране. Об этом сказал посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, сейчас работают над серьезным, хорошо подготовленным визитом, не визитом ради визита.

Речь идет о визите с обязательным посещением двух или более штатов. В США идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть Зеленский.

Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора.

Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации.

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