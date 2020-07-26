Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились политики [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время разговора было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.
Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе.
Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность.
Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
Президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста в удерживаемых лиц.
Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.
Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.
Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.
Также, было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важность проведения следующего саммита «Нормандской четверки» в Берлине.
Напомним, ранее боевики "ДНР" и "ЛНР" получили приказ соблюдать режим тишины.
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