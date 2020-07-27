Сегодня Верховный суд рассмотрит правомерность принятия к рассмотрению Апелляционной палатой ВАКС жалобы на решение Печерского суда о закрытии дела против Писарука и Бахматюка. Ведущие правозащитные организации и специалисты в области права утверждают, что Апелляционная палата ВАКС не имеет права рассматривать и удовлетворять жалобу НАБУ и САП на закрытие дела VAB банка. В случае, если ВАКС пойдет на нарушение закона, дело будет рассматривать Европейский суд по правам человека. Сообщают "Українські новини".

Сегодня, 27 июля, Верховный суд должен определить, является ли правомерным принятие к рассмотрению Апелляционной палатой ВАКС жалобы НАБУ и САП на окончательное решения суда о закрытии дела против бывшего заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Ведущие правозащитные организации, ученые и авторитетные юристы утверждают, что рассматривать и пересматривать решения суда о закрытии дела VAB банка имеет полномочия только суд, установленный законом (таким является не ВАКС, а территориальный апелляционный суд), а обращаться в суд с такой апелляцией имеет право только субъект обжалования. Соответственно действия НАБУ и ВАКС являются незаконными и противоречат принципу правовой определенности.

В частности, Харьковская правозащитная группа отмечает, что решение Печерского районного суда Киева, который признал незаконным восстановление уже закрытого за отсутствием состава преступления дела против бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка, не может быть обжаловано НАБУ, которое не было участником данного производства. Правозащитники заявляют, что невыполнение окончательного решения суда является прямым нарушением закона.

"Такие действия подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права. Рассматривать и пересматривать дела имеет полномочия только суд, установленный законом. Обращаться в суд имеет право лишь субъект обжалования. Действия НАБУ и ВАКС противоречат принципу правовой определенности", - говорится в заявлении правозащитников.

Иститут государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины дал официальное заключение по этому делу: должностные лица ПАО "ВиЭйБиБанк" и НБУ действовали исключительно в пределах норм законодательства, действующих на тот период, постановление следователя о закрытии уголовного производства считается официальным окончательным решением, принятым от имени государства Украины в отношении данных фактов. Это решение имеет обязательный характер и его обязаны выполнять государственные органы Украины, их должностные и служебные лица. НАБУ и САП вообще не являются стороной в этом производстве и не могут подавать апелляции.

Старший партнер Адвокатского объединения "Тимошенко и партнеры" Владимир Тимошенко отмечает, что неоднократное закрытие / открытие уголовного производства и его восстановление является нарушением общих стандартов прав человека.

"Ключевым для понимания сути нарушения является незаконность самого постановления Касько", - пишет Тимошенко.

"Поскольку постановление следственного судьи Пидпалого вынесено законно, Апелляционная палата ВАКС не имеет права принимать к апелляционному рассмотрению с нарушением подсудности. Выход за эти пределы подсудности ВАКС, которые в данном случае являются несомненными, противоречит общим принципам уголовного производства и требованиям ст. 6 ЕКПЧ (право человека на справедливый суд) ", - отметил юрист.

Адвокат Евгений Солодко из юридической фирмы "Sayenko Kharenko" также считает, что бесконтрольное открытие и закрытие уголовного производства - непосредственное нарушение общих стандартов прав человека, определяющих "Конвенция о защите прав человека и основных свобод", "Хартия основных прав Европейского Союза", и "Конвенция о выполнении Шенгенского соглашения". Сладко замечает, что подсудность определена правильно. Такая жалоба действительно должна подаваться в Печерский районный суд Киева и рассматриваться его следственным судьей.

Тем более, учитывая незаконность постановления прокурора Касько, де-юре НАБУ никогда и не должно было осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве. Обжалование соответствующего постановления Печерского суда вообще не предусмотрено законом.

"По моему мнению, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вышли за пределы своих полномочий, приняв решение о принятии в производство апелляционных жалоб со стороны работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. По результатам установления соответствующих обстоятельств, уполномоченные лица, совершившие соответствующее нарушения могут быть привлечены к дисциплинарной или уголовной ответственности", - резюмирует Солодко.

Старший партнер FCLEX юрист Юрий Иващенко также заявляет, что решение суда о закрытии дела было законным, так как это является полномочием именно Печерского районного суда, поскольку обжалуются действия именно генерального прокурора - не как процессуального руководителя в производстве, а как лица, которое должно по закону за статусом отменять незаконные постановления, которые ранее были приняты подчиненными прокурорами.

"Это ключевая ошибка, которую делают прокуроры САП и уполномоченное лицо НАБУ, которые обратились с апелляционной жалобой, поскольку они неправильно определили суть правоотношений, - комментирует юрист. - Это решение вообще не может быть обжаловано в апелляционном порядке ". В ситуации, когда суд все же принял к рассмотрению такую жалобу, он должен отказать в рассмотрении его во время заседания и вернуть ее заявителям, таким образом исправив ошибку.

Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош заявляет, что поскольку решение суда вынесено после начала работы Высшего антикоррупционного суда следственным судьей Печерского районного суда, поэтому судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда не имеют права рассматривать апелляционную жалобу на определение от 05.06.2020 года по делу № 757 / 22567/20-к, поскольку апелляционные жалобы на постановления следственных судей Печерского районного суда г. Киева должны подаваться в Киевский апелляционный суд.

"Надеюсь, что именно суд, осуществляя правосудие, сделает правильные выводы и не допустит нарушения закона, ведь именно это на суд, в том числе Высший антикоррупционный суд возлагалось обществом при его создании и вообще реформировании судебной системы", - комментирует Зоя Ярош.

Между тем сторона защиты уже заявила, что обжалует в Европейском суде по правам человека нарушения действующего законодательства со стороны САП, НАБУ и судей. Украина ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, чем обязалась исполнять окончательные постановления ЕСПЧ, а Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" предусматривает наказание за умышленное или вследствие грубой небрежности допущенные судьей, который принимал участие в принятии судебного решения, нарушение прав человека и основных свобод.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.