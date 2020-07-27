В понедельник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект, которым предусматривалось создание резерва государственных служащих. Он вернул документ в Верховную Раду со своими предложениями. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент вернул в Верховную раду закон "О внесении изменений в закон "О государственной службе" по поводу кандидатского резерва" со своими предложениями.

Президент предлагает отменить положение о том, что субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего категории "А" с должности по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя госоргана) в течение четырех месяцев со дня назначения премьера или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя госоргана).

Также Зеленский считает необходимым включить в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А", по его профкомпетентности.

Кроме того, глава государства предлагает еще одну новацию. Предусматривается, что по решению субъекта назначения или руководителя госслужбы лиц, назначенных на должности госслужбы путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям и выполнения задач по ключевым показателям эффективности и качества такого контракта могут назначить на соответствующие должности или перевести на равнозначные или ниже вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса. При этом должна быть учтена срочность назначения на соответствующие должности госслужбы.

Ранее у Зеленского рассказали о новых правилах карантина.