У Зеленского рассказали о новых правилах карантина [ Редактировать ]
В среду, 22 июля, в ходе совещания президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и правоохранительных органов обсуждались новые правила карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сегодня Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. В частности, нормы карантина, установленные в Украине, согласуются с европейскими, также меняются подходы к показателям заболеваемости. Считать будут не по числу больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.
Также в ходе совещания обсуждалось вчерашнее освобождение заложников в Луцке. Зеленский поблагодарил всех участвовавших в спецоперации.
Спасибо всем спецслужбам, правоохранителям: Службе безопасности, Министерству внутренних дел, Нацгвардии - всем, кто вчера так хорошо сработал в операции по освобождению заложников.
Ему также сообщили, что правоохранители несут усиленную службу в местах, где поступают сообщения о минировании. Кроме того, продолжают работу по контролю за соблюдением карантина. В общей сложности более 14 тыс. правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечены к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности. С начала проведения таких мероприятий было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Судами наложено штрафов на 7,7 млн грн.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил против карантина.
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