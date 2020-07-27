В ООС озвучили задачи миротворцев на Донбассе [ Редактировать ]
В понедельник, 27 июля, командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что украинских военные-миротворцы, имеющие опыт участия в миссиях ООН, отправляются на Донбасс только для контроля соблюдения перемирия.
Он рассказал, что с украинской стороны контролировать режим прекращения огня будут командиры подразделений, представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также военные, которые проходили службу в миротворческих подразделениях.
Только контроль. Контроль и доклады миссии ОБСЕ, чтобы международное сообщество и политики координировались и принимали соответствующие меры.
Ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе нарушили перемирие.
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