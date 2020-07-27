Боевики на Донбассе нарушили перемирие [ Редактировать ]
В понедельник, 27 июля, с начала прекращения огня боевики дважды открыли огонь. Ситуация на линий разграничения стабильная и контролируемая. Об этом сообщил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.
По его словам, один из обстрелов со стороны боевиков был в 0:20-0:45.
Потерь со стороны украинских военных нет.
Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личному составу не составлял. И где-то около 9 часов утра при помощи ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины.
Ранее мы писали о том, что 27 июля в 00.01 начался режим полного прекращения огня.
по теме
На Донбассе пострадали украинские военные
За прошедшие сутки,12 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня
Дві доби до перемир'я: на фронті не спадає рівень агресії
У ніч проти понеділка на фронті має стихнути зброя. Однак поки що на Донбасі геть не тихо
На Донбассе ранены четверо украинских военных
За прошедшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе ранены украинские военные
В среду, 8 июля, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе обострилась