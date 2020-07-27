В понедельник, 27 июля, с начала прекращения огня боевики дважды открыли огонь. Ситуация на линий разграничения стабильная и контролируемая. Об этом сообщил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.

По его словам, один из обстрелов со стороны боевиков был в 0:20-0:45.

Потерь со стороны украинских военных нет.

Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личному составу не составлял. И где-то около 9 часов утра при помощи ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины.

Ранее мы писали о том, что 27 июля в 00.01 начался режим полного прекращения огня.