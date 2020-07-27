В Печерском суде Киева вспыхнул коронавирус [ Редактировать ]
В Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса. Сейчас проводят тестирование на COVID-19 контактных лиц работников суда. Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".
Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19... Решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.
Вместе с тем суд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.
"Просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - призывают в суде.
Учреждение также просит с пониманием отнестись к временным профилактическим мероприятиям и предлагает гражданам воспользоваться возможностью представить свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик суда.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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