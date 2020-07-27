Под Николаевом в жутком ДТП погиб человек (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 27 июля, в Николаевской области произошло серьезное ДТП с двумя грузовиками во время дорожных ремонтных работ. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили незначительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла около 12:00 на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" вблизи Новой Одессы.
"Во время проведения ремонтных работ дорожного покрытия в автомобиль дорожной службы МАЗ въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом. На момент ДТП в кабине МАЗ находился 1 водитель, еще 2 человека работали на дороге. В дальнейшем автомобиль MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет, водитель от полученных травм погиб на месте", - сообщили в ГСЧС.
По словам спасателей, водитель МАЗ и двое коммунальщиков получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.
Ранее мы писали, что на Донбассе произошло кровавое ДТП. В результате аварии один из водителей погиб в больнице.
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