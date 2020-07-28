День Крещения Руси: история праздника [ Редактировать ]
Во вторник, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси. Это важный церковный праздник для верующих людей. Праздник Крещения Руси учредили в 2008 году, подписал соответствующий Указ президент Украины на тот момент Виктор Ющенко.
Согласно истории, 28 июля 1015 года - дата смерти Владимира, а вот точной даты массового крещения русичей нет, предположительно это произошло 14 августа 988 года.
Владимиру поступало предложение принять мусульманство, иудейскую веру, католичество, но решение принял в пользу православия.
Повлияли ряд факторов:
- аргументы византийского священника,
- поездка в Константинополь,
- желание укрепить дипломатические отношения с Византией,
- православная вера его бабки - княгини Ольги.
Первое, что сделал впоследствии правитель - сам крестился в Херсонесе и принял новое имя - Василий, а потом окрестил своих детей и подданных, избавился от жен-язычниц женившись на византийке Анне.
Массовое крещение народа происходило в Днепре. Избавиться от язычества было не так-то просто, в некоторых воеводствах людей заставляли принять христианство с помощью меча и огня. Первый православный храм в Киеве построили на месте языческого капища.
Смотрите также приметы, которые существуют в этот праздник.
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Во вторник, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси
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