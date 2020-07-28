Во вторник, 28 июля в Украине отмечают День Крещения Руси. Это важный церковный праздник для верующих людей. Праздник Крещения Руси учредили в 2008 году, подписал соответствующий Указ президент Украины на тот момент Виктор Ющенко.

Согласно истории, 28 июля 1015 года - дата смерти Владимира, а вот точной даты массового крещения русичей нет, предположительно это произошло 14 августа 988 года.

Владимиру поступало предложение принять мусульманство, иудейскую веру, католичество, но решение принял в пользу православия.

Повлияли ряд факторов:

аргументы византийского священника,

поездка в Константинополь,

желание укрепить дипломатические отношения с Византией,

православная вера его бабки - княгини Ольги.

Первое, что сделал впоследствии правитель - сам крестился в Херсонесе и принял новое имя - Василий, а потом окрестил своих детей и подданных, избавился от жен-язычниц женившись на византийке Анне.

Массовое крещение народа происходило в Днепре. Избавиться от язычества было не так-то просто, в некоторых воеводствах людей заставляли принять христианство с помощью меча и огня. Первый православный храм в Киеве построили на месте языческого капища.

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