1 августа в Украине заработают детские лагеря. Их работа будет разрешена, если регион находится в "зеленой" и "желтой" зонах, а не "оранжевой" и "красной". Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Он напомнил, что украинские области поделят на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону.

"Зеленая" зона - нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно придерживаться социальной дистанции, нужно мыть руки и обрабатывать их антисептиком, и один человек на 5 квадратных метров.

"Желтая" зона - это "буферная зона", которая как предупредительная. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

"Красная зона" - это самая критическая, в которой закрывается все, как было в марте-апреле на территории всего государства.

Существуют показатели Минздрава - уровень заполненности коек (чтобы не превышал 50%), количество тестирований на 100 тысяч граждан, процент выявления больных и динамика заболеваемости.

Регион может перейти в другую зону, когда 5 дней подряд растет хотя бы один из этих показателей.

Ранее мы писали о том, что карантин в Украине официально продлен до 31 августа. Читайте, что изменится с 1 августа.