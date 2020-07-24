Продление карантина: что изменится с 1 августа [ Редактировать ]
Карантин в Украине официально продлен до 31 августа. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.
Но, уже с 1 августа изменится формат адаптивного карантина.
Так, в правительство решило ввести разделение регионов на зоны по уровню распространения коронавирусной болезни.
Регионы с наименьшей заболеваемостью будут относить к "зеленой" зоне, а области со значительным распространением - к "желтой", "оранжевой" и "красной".
В зонах будут действовать свои ограничения, которые будут усиливаться или смягчаться в зависимости от уровня распространения болезни. При этом правительство утвердило ряд ограничений, обязательных для всех регионов.
Органы местного самоуправления в регионах "оранжевой" и "красной" зон могут вводить дополнительные ограничения, но в пределах своей компетенции.
Каждые 5 дней Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет пересматривать решение об изменении уровня эпидемической опасности в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем.
Ранее мы писали о том, какие регионы не снимут ограничения.
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