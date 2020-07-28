Дело Гандзюк: в суд направили обвинительный акт [ Редактировать ]
Во вторник, 28 июля, Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата этого облсовета Алексея Левина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
В данный момент оба подозреваемых в убийстве общественной активистки Катерины Гандзюк находятся под стражей.
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту доставки организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года.
Следует отметить, что Мангер будет находиться под стражей до 11 сентября 2020 года, а Левин - до 24 августа.
По данным следствия, заказ на организацию нападения на Гандзюк Левин получил от Владислава Мангера.
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