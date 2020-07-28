Президент Украины Владимир Зеленский подписал разрешение туристам из КНР посещать территорию Украины на условиях безвизового режима.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации, указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Отмечается, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан КНР, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Ранее мы писали, что Украина ввела безвизовый режим с 6 странами. Указ опубликован на сайте Офиса президента.