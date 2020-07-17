Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 34 судей. Соответствующий указ №279/2020 от 17 июля обнародован на сайте президента.

Так, президент назначил судей на должности в местных общих судах Винницкой области (2), Волынской области (4), Днепропетровской области (1), Донецкой области (1), Житомирской области (1), города Житомира (1), Закарпатской области ( 2), Луганской области (2), Николаевской области (1), города Николаева (1), Одесской области (2), города Полтавы (1), Ривненской области (1), Сумской области (2), города Сумы (1) Тернопольской области (3), Харьковской области (3), Херсонской области (1), Хмельницкой области (2), Черкасской области (1) и Черниговской области (1).

Ранее сообщалось, что Рада назначила новых глав НБУ и Антимонопольного комитета.

Также мы писали о том, что Кабмин назначил семерых замминистров.