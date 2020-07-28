Смерть на базі відпочинку. На Львівщині, на території приватної оздоровниці, висадили в повітря позашляховик. За кермом був бізнесмен. Що сталося - достеменно невідомо. У поліції розглядають кілька версій, головна з яких - умисне вбивство. Подробиць не розголошують. Та наша Христина Гашенко - спробувала зібрати Все, що відомо про вибух машини на базі.

Трагедія сталася близько шостої ранку в Мостиському районі, на приватній території. Швидку та поліцію викликала дружина 41-річного чоловіка. Від вибуху передня частина позашляховика знищена вщент. Уламки розкидані на кілька метрів. Власник авто загинув. Зараз на місці працюють вибухотехніки, кінологи та працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Територія обгороджена стрічкою. На трасі Львів-Шегені поліція перевіряє ледь не кожну автівку.

Як з'ясувалося, загиблий - Тарас Іваничко. Мав бізнес у Львові, займався будівництвом, видобутком піску та гравію на Тернопільщині. У деяких ЗМІ, його також пов'язують із гральним бізнесом, а те. що сталося, називають "кримінальним з'ясуванням стосунків". Що спричинило вибух - правоохоронці поки не кажуть. За неофіційною інформацією, авто підірвали дистанційно, коли чоловік саме сів за кермо. Поліція розглядає версію вбивства.

Тарас Сабанюк, т.в.о. начальника ГУНП у Львівській області:

Основна буде версія навмисне вбивство, тому що судячи з першопочаткового якогось огляду, тому що ми вже бачимо, але про якісь висновки зможу сказати чуть пізніше.

Приватна база відпочинку розташована за межами населеного пункту. У лісі. Тому бізнесмена у селі бачили зрідка. Чи конфліктував із кимось - місцеві жителі не чули. Навпаки, люди розповідають, чоловік часто допомагав селянам. А ще любив дітей.

Оксана, жителька села Княжий Міст:

Він нам допоміг в прибиранні і в організації дитячого майданчика. діток він постійно пригощав солодощами деколи навіть просто коли проїжджав коло магазину і бачив дітей зупинявся і завжди пригощав. То ж ми сумуємо, співчуваємо рідним.

У поліції відкрили кримінальне провадження. Тим, хто вчинив злочин, загрожує довічне ув'язнення.