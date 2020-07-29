Хто ж стане новим очільником української делегації в Тристоронній контактній групі? Замість Леоніда Кучми? Сьогодні про це питали в Президента. Володимир Зеленський назвав кілька кандидатур.

Серед них - і віцепрем'єр Олексій Резніков, і перший президент Леонід Кравчук. Та кого б не обрали керівником, усіх претендентів залучать до врегулювання ситуації на Донбасі. Хоча б у ролі радників.

Володимир Зеленський, президент України:

Це треба знайти баланс: людина, із якою розмовляє Росія; людина, яку, найголовніше, поважають в Україні; людина, яка може домінувати за столом переговорів; людина, яка може зреагувати, не зрадити Україні в дуже складні моменти. У нас є декілька претендентів, один із претендентів - наш віцепрем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом Леонідом Макаровичем Кравчуком, є ще пара кандидатур.

Сам Кравчук каже, пропозицій від президента Зеленського поки не отримував, але брати участь у переговорах у Мінську завжди готовий. Кандидатуру Рєзнікова теж підтримує. До речі, є реакція і самого Рєзнікова. Він заявив, що радо працював би у делегації під головуванням Кравчука. Хто ж буде керівником - після Леоніда Кучми - стане відомо вже найближчими днями.