В Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело участника Versus Battle Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко). Позже появились новые подробности расчленения рэпера родом из Чернигова. Об этом пишет Telegram-канала издания Baza.

Как выяснилось, в разделке тела участвовала его теща, мать жены музыканта Марины Кохал. А сама Марина выбросила важную улику.

Следователи по делу, изучающие улики, столкнулись с некоторыми странностями. Например, все конечности Юшко были отпилены практически идеально, как будто действовал профессионал. Более того: внутренние органы трупа супруга зачем-то постирала в стиральной машинке, а части тела обваляла в соли. И еще одна деталь. На одном из предплечий следователи нашли следы от захвата - похоже, мужских рук.

После расчленения Кохал тщательно вычистила всю квартиру. Если бы не обнаружение пяти черных мешков с останками, ее мужа и правда могли посчитать пропавшим без вести. С запахами женщина боролась с помощью благовоний. Шприц, в котором якобы находилась последняя смертельная доза рэпера, Кохал выбросила.

Между тем друзья Юшко заверяют, что у него были проблемы с алкоголем, но наркотики он не употреблял. Поэтому следователи верят Марине все меньше. Сейчас она задержана, а с ее матери взяли подписку о невыезде.

Ранее мы писали о том, что в полицию о случившемся заявил адвокат вдовы музыканта спустя четыре дня после его смерти. 36-летняя вдова-расчленительница задержана.