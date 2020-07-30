В Санкт-Петербурге жена расчленила рэпера из Украины (видео) [ Редактировать ]
В Санкт-Петербурге обнаружено расчлененное тело участника Versus Battle Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), сообщает "Фонтанка".
В квартире на Невском проспекте, где жил рэпер, полиция обнаружила в холодильнике пять пакетов с частями тела. Вдова рэпера утверждает, что он умер от передозировки, и она решила спрятать его тело.
Свой поступок она объяснила тем, что не хотела для мужа "бесславной смерти" и поэтому решила, что он "просто исчезнет". Тело она его расчленила, но не могла придумать, что делать дальше.
В полицию о случившемся заявил адвокат вдовы музыканта спустя четыре дня после его смерти. 36-летняя вдова-расчленительница задержана.
Энди Картрайт родом из Украины. В конце 2013 года он записал альбом про глухого кота, после чего его позвали на питерский рэп-баттл Versus. Музыканту было 30 лет.
Ранее сообщалось, что рэппер Пи Дидди похвастался тем, что проиграл миллион долларов.
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