Різко зросла кількість хворих на COVID-19 у Росії. За добу плюс 11 тисяч випадків! А загальна кількість інфікованих - чверть мільйона. Це вивело Федерацію на друге місце у світі за поширенням коронавірусу.

Напередодні в реанімаційному відділенні лікарні Санкт-Петербурга, де приймають хворих на COVID, сталася пожежа. Офіційно підтвердили смерть чотирьох пацієнтів, вони були на апаратах штучної вентиляції легень. За попередніми даними, загорівся саме такий вентилятор російського виробництва. Подібні пожежі цього місяця трапилися також у лікарнях Москви та Красногорська. Усі апарати мають перевірити.