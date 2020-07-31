Медики и эксперты выступили в защиту действующего министра здравоохранения Максима Степанова и требуют предоставить ему возможность закончить реформирование медицинской системы, которое только сейчас набирает обороты. Постановление, инициированное определенными депутатами, об увольнении Степанова с должности вызвало большую критику и активное обсуждение в соцсетях.

Так, заместитель директора украинского Института политики, политический эксперт Владислав Дзивидзнский оценивает возможное отстранение Степанова как неуместную политическую интригу. "Заявления и обращения о позорных явлениях в медицине от самых авторитетных представителей медицинского сообщества до высших руководителей государства это относительно редкое явление.

Это скорее свидетельствует о наличии проблемы, волнующей профессиональное медицинское сообщество, которое стало заложником политической конъюнктуры и влияния отдельных лиц на главу Минздрава Максима Степанова", - комментирует Владислав Дзівідзінський. Председатель правления ОО "Платформа Здоровья" Тимофей Бадиков на своем блоге на "Украинской правде" отметил, что считает целесообразным дальнейшее пребывание на должности руководителя Минздрава.

По его словам, согласие Степанова взять на себя ответственность возглавить министерство в столь критический для здравоохранения период, - это шаг, заслуживающий уважения.

"Вижу в этой ситуации больше политической составляющей, чем хоть каких-то преимуществ для медицинской системы Украины. Отечественная медицина с головой погружена в борьбу с пандемией COVID-19 и одновременно "разгребает" вызовы реформирования медицинской системы... Не стоит ждать, что за несколько месяцев кто-нибудь на посту министра сможет скопом исправлять ошибки, бороться с вызовами и делать четко скоординированные движения вперед. Страна не может быть экспериментальным стартапом – стоимость ошибки слишком велика", - пишет Тимофей Бадиков.

По мнению политического эксперта Владимира Воли, оппоненты Степанова таким образом пытаются заработать политические очки, апеллируя к мнению тех, кто не доволен карантином.

"Считаю критику деятельности М. Степанова неконструктивной, тем более она совсем не связана с профессиональными управленческими оценками" - комментирует Владимир Воля.

На своей странице в соцсети политолог и журналист Кирилл Сазанов отметил, что министр имеет прямую связь не только с учреждениями здравоохранения, но и с ведущими хирургами и специалистами разных отраслей.

"Говорят, что только за Степанова нормально заработала коммуникация между министерством и медиками. И что сейчас министерство их слушает и, что не менее важно, слышит. Личное впечатление - министр действительно в курсе ситуации в отрасли. Так что обратная связь с врачами работает. Что абсолютно правильно", - отметил эксперт.

Своим мнением также поделился врач-психиатр Семен Глузман:

В основе конфликта - никаких тайн. Новый министр М. Степанов является невыгодным и опасным для Ульяны Супрун, до сих пор присутствует в украинской политике, и ее многочисленным "супрунятам". М. Степанов - не мечтатель, а активный и умный менеджер. Он пришел в министерство без своей команды и формирует ее в ходе своей работы. Это человек, который имеет намерения из развалин, оставленных Супрун, создать эффективную систему здравоохранения. И не английскую, французскую, голландскую, - а украинскую. Да, это возможно. Даже с ограниченными финансами.

Врач Сергей Дубров утверждает, что смена министра гарантированно приведет к параличу работы министерства на несколько месяцев и первыми пострадают наши врачи и пациенты.

"За четыре месяца министру многое удалось. Несмотря на пандемию, в Украине наконец начали трупную трансплантацию органов, увеличены выплаты по пакетам финансирования от НЗСУ на лечение инсульта и инфаркта, разработана и представлена концепция реформы экстренной медицинской помощи", - отмечает Сергей Дубров.

Прокомментировала этот вопрос и заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская, которая считает, что на Степанова оказывается политическое давление. В своем комментарии она выразила мнение, что действующий глава Минздрава невыгоден "грантоедам".

"У так называемых "грантоедов", которые инициировали отставку Степанова, конфликт интересов с государством, поскольку они долгое время получали доходы от налогоплательщиков других стран. Это люди, которые получают гранты, без профильного образования. Они работают в различных общественных организациях и получают абсолютно неадекватные доходы в нашей нищенской стране. Речь идет о тысячах долларов на якобы борьбу, например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем, или с коррупцией. И эти люди получают государственные должности и рассказывают нам с трибуны о подвигах, а на самом деле убытки в отрасли медицины роковые", - отметила заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская.