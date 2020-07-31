На Донбассе дважды нарушили режим тишины [ Редактировать ]
В пятницу, 31 июля, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня в условиях перемирия. Об этом сообщает командование Операции Объединенных сил.
Сепаратисты применили автоматический станковый гранатомет вблизи поселка Водяное, а также стрелковое оружие возле Южного.
"Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.
В результате вражеских обстрелов потерь в рядах военнослужащих Объединенных сил нет.
Ранее Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса.
по теме
Перемирие на Донбассе: Зеленский сделал важное заявление
В чреду, 29 июля, во время открытия нового корпуса клиники "Охматдет" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
На Донбассе снова нарушен режим прекращения огня
Во вторник, 28 июля, на Донбассе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
Боевики на Донбассе нарушили перемирие
В понедельник, 27 июля, с начала прекращения огня боевики дважды открыли огонь
На Донбассе ранены четверо украинских военных
За прошедшие сутки, 16 июля, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе пострадали украинские военные
За прошедшие сутки,12 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня