В пятницу, 31 июля, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня в условиях перемирия. Об этом сообщает командование Операции Объединенных сил.

Сепаратисты применили автоматический станковый гранатомет вблизи поселка Водяное, а также стрелковое оружие возле Южного.

"Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

В результате вражеских обстрелов потерь в рядах военнослужащих Объединенных сил нет.

Ранее Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса.