В России посадили дагестанца, который ранил двух глухонемых украинцев [ Редактировать ]
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил обвинительный приговор в отношении уроженца Дагестана Фетулаха Гамдулаева, который в прошлом году напал с ножом на двоих глухонемых граждан Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу двоих потерпевших по 60 тысяч рублей (22 350 грн - ред.).
Гамдулаеву инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК РФ).
19 июля 2019 года дагестанец в вагоне метро на питерской станции "Пушкинская" ранил ножом двоих пассажиров после того как они "проигнорировали" вопрос, выходят ли они на станции.
Суд решил, что нападение произошло "на почве внезапно возникшего конфликта" и желания "противопоставить себя обществу". Пострадавшие мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что раненые являются глухонемыми, оба граждане Украины.
Ранее сообщалось, что в Кривом Рогу охранники супермаркета избили глухонемого человека с инвалидностью.
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