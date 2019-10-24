В Днепропетровской области в городе Кривой Рог охранники супермаркета избили человека с инвалидностью. Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".

В супермаркете посетитель был в неадекватном состоянии и пытался сбежать, не заплатив на кассе за бутылку пива.

Известно, что мужчина работает в специализированной школе для детей с недостатками слуха учителем физкультуры.

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Он утверждает, что хотел расплатиться наличными, но кассир ответила, что монеты номиналом 5 копеек больше не принимаются, и тогда он попросил вернуть наличные, чтоб расплатиться картой.

В этот момент его сзади потянул охранник и вывел на улицу, но покупатель выронил свой телефон и вернулся за ним в магазин. После этого ему распылили в лицо газ из баллончика и начали избивать, доведя до потери сознания.

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