Середній рівень летальності від Covid-19 в Україні складає 2,4 відсотка, - про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ. Найвищі показники смертності зафіксовано у Кіровоградській, Черкаській та Закарпатській областях.

Минулої доби в Україні зафіксували 1112 нових інфікувань на COVID-19. Із них вірус виявили у 74 дітей та 62 медпрацівників. 16 людей - померли, 235 одужали. Зростання кількості інфікованих триває понад тиждень. А в МОЗ вже заявили, що чекають на пік зараження у жовтні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: