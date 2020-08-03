Covid-19 в Україні: у МОЗ оприлюднили тривожну статистику [ Редактировать ]
Середній рівень летальності від Covid-19 в Україні складає 2,4 відсотка, - про це повідомили в Центрі громадського здоров'я МОЗ. Найвищі показники смертності зафіксовано у Кіровоградській, Черкаській та Закарпатській областях.
Минулої доби в Україні зафіксували 1112 нових інфікувань на COVID-19. Із них вірус виявили у 74 дітей та 62 медпрацівників. 16 людей - померли, 235 одужали. Зростання кількості інфікованих триває понад тиждень. А в МОЗ вже заявили, що чекають на пік зараження у жовтні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Ми достатньо активно проводимо політику, щодо домовленостей про поставку вакцин в Україну - як тільки вони з'являться. Зі всіма, практично, компаніями. Але, поки цього не сталося, я прошу вас, заради вашого життя, заради здоров'я і життя ваших близьких - користуйтеся всіма рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, дослухайтеся до них.
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