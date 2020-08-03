Возле Гизы автобус с пассажирами упал в оросительный канал.

Об этом сообщает Al Youm As Sabi.

По информации, водитель маршрутки не справился с управлением и она, вылетев с дороги, упала в воду.

Отмечается, что спасателям удалось вытащить из западни 7 человек. 8 пассажиров погибли.

Ранее мы писали, что в результате ДТП с пассажирским автобусом в Крыму погибли 9 человек.