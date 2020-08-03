В Египте утонул автобус с пассажирами [ Редактировать ]
Фото: youm7.com
Возле Гизы автобус с пассажирами упал в оросительный канал.
Об этом сообщает Al Youm As Sabi.
По информации, водитель маршрутки не справился с управлением и она, вылетев с дороги, упала в воду.
Отмечается, что спасателям удалось вытащить из западни 7 человек. 8 пассажиров погибли.
Ранее мы писали, что в результате ДТП с пассажирским автобусом в Крыму погибли 9 человек.
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