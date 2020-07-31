В Крыму в ДТП погибли 9 человек (фото) [ Редактировать ]
Девять человек погибли и еще девять пострадали в аварии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе "Таврида" в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в МЧС России.
ДТП произошло в районе селе Русаковка в Белогорском районе около 5:00. Микроавтобус, выполняя рейс из Белогорска в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик КамАЗ с прицепом. По данным МВД, водитель маршрутки был трезв, но уснул за рулем. Сообщается, что он занимался частным извозом и не соблюдал режим труда и отдыха.
Пострадавших отправили в больницы, трое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть беременная 18-летняя женщина, 17-летний подросток и ребенок.
Ранее сообщалось, что в Николаеве маршрутка протаранила дерево.
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