В Севастополе автомобиль въехал в автобус: пострадали дети [ Редактировать ]
В Севастополе, 1 августа, произошло страшное ДТП - Mercedes въехал в автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек, среди них - 6 детей. Об этом сообщает "Город 24"
По данным издания, перед столкновением легковой автомобиль двигался со значительной скоростью.
Пострадавшие с травмами средней степени тяжести доставлены в медучреждения города – в Первую горбольницу имени Пирогова и Центр охраны здоровья матери и ребенка. Пятеро взрослых после врачебного осмотра отказались от госпитализации, остальные находятся в больницах, им оказывают необходимую помощь.
В пресс-службе городского Депздрава сообщили, что всех детей, доставленных в пятую городскую больницу Севастополя, осмотрели хирурги, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги.
Все ребята - в удовлетворительном состоянии. Они выписаны из медучреждения.
Под наблюдением врачей Первой горбольницы остаются трое пациентов.
Стоит отметить, по данным "Город 24" оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.
Напомним, ранее в Киеве в результате жуткой аварии мужчине оторвало ногу.
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