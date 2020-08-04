Правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до столиці із Миколаївської та Херсонської областей. Під час обшуків, поліція виявила нарколабораторію із великою партію канабісу. Окрім зілля, вилучили 30 тисяч доларів та автівки. Шістьох учасників угруповання затримали.

Олександр Дибов, керівник відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у Києві: