Минздрав Украины рассчитывает получить 8 миллионов доз вакцины от коронавируса после изготовления.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, препарат поступит в страну разными дозами и по специальным ценам.

Каждая страна, которая является членом, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины прогнозируется около 8 млн доз. Это и вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене.

Отмечается, что сейчас в мире 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.

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