Вакцина от коронавируса: сколько доз поступят в Украину [ Редактировать ]
Минздрав Украины рассчитывает получить 8 миллионов доз вакцины от коронавируса после изготовления.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, препарат поступит в страну разными дозами и по специальным ценам.
Каждая страна, которая является членом, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины прогнозируется около 8 млн доз. Это и вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене.
Отмечается, что сейчас в мире 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.
Читайте также, Министерство здравоохранения Украины имеет договоренности со всеми возможными поставщиками вакцин от коронавируса.
по теме
В Минздраве рассказали о получении вакцины от коронавируса
Украина договорилась со всеми поставщиками
Карантин в Украине: какие регионы не снимут ограничения
При этом снимать ограничения запретили в 6 областях
В Киеве увеличился прирост коронавируса
В столице зафиксировали 8662 случаев COVID-19
Коронавирус "удерживает позиции" в Киеве
В столице растет заболеваемость COVID-19
В Украине "упало" число инфицированных коронавирусом
4 региона лидируют в списке заражения