Педофіл-гастролер. Поліція Сум затримала полтавського фотографа. Але прославився він не своїми світлинами. Його підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки.

З дитиною чоловік познайомився через соцмережі. Як вдалося вийти на слід злочинця?

Полиция! Не двигаться! Лежать, полиция. Где оружие? Руки за спину!

Це кадри спецоперації із затримання чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні маленької дівчинки. Їй лише 9. Cпецпризначенці оточують зловмисника, валять на землю і вдягають кайданки. У поліції кажуть, це - відомий у Полтаві фотограф, йому 31 рік. З дівчинкою познайомився у соцмережі. Кілька днів переписувався і потім домовився про зустріч. Дитину вмовив нічого не казати батькам.

Валерій Строкач, заступник начальника ГУНП у Сумській області:

Минулої п'ятниці він приїхав за дівчиною на власному авто, пообіцяв звозити у "Макдональдз". Однак, відвіз на попередньо орендовану квартиру, де вчинив з нею дії сексуального характеру, які можна кваліфікувати як згвалтування.

Повернувшись на Полтавщину, чоловік продовжив писати дитині. На наступну зустріч просив привести ще й подружку. Втім, ця переписка вже відбувалася під контролем правоохоронців.

Молодці всі співробітники. добу на ногах. Їм велике людське дякую.

Ґвалтівника взяли під варту. Тепер поліція має з'ясувати, скількох дівчат встиг відвести на орендовані квартири відомий фотограф. А за зґвалтування цієї дівчинки полтавцю світить 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, про посилення відповідальності за зґвалтування дітей почали говорити ще рік тому. На початку ж цього року новий закон набув чинності. Тож максимальний термін за ґратами збільшився до 15 років, або ж довічне позбавлення волі. У першій редакції законопроєкту ще була норма про добровільну хімічну кастрацію педофілів, та згодом її прибрали.