В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Разговор касался задержанных под Минском боевиков. Об этом сообщает глава государства в Twitter.

Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украине будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами.

В свою очередь в пресс-службе Офиса президента подчеркнули важность сотрудничества двух стран по этому вопросу.

Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украины лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Ранее глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны.