На юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков - Лукашенко [ Редактировать ]
Во вторник, 4 августа, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны. По данным президента, отряд перебросили на юг. Об этом он сообщил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг", - сказал Лукашенко.
Отметим, пресс-секретарь Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик сообщила, что Министерство обороны Беларуси объявило о проведении военных сборов в Витебской области, что на границе с Россией; сборы начнутся 11 августа.
Ранее Лукашенко заявил о том, что Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские.
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