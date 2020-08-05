Учеба по-новому: какие правила вводят в школах с 1 сентября [ Редактировать ]
С 1 сентября в школах Украины начнется образовательный процесс. Однако проходить он теперь будет про-другому. Правила для учеников изменили.
Отныне, в тех регионах, где дети пойдут в школу с 1 сентября, учеба будет проходить по-новому:
- Маска в школе, но не во время занятий.
- Уроки лучше проводить на свежем воздухе. Если в классе, то его надо проветривать после каждого занятия минимум 10 минут.
- Если у учителя температура выше 37,2, его не пропустят в школу.
- На входе - антисептики. В санитарных комнатах - жидкое мыло, одноразовые салфетки или электросушилка, в медпунктах - бесконтактные термометры и средства личной гигиены. В здании должны быть отдельные контейнеры для масок и перчаток, на полу - разметка для соблюдения дистанции.
- В столовой столы должны стоять на расстоянии 1,5 м, за одним - не более 4-х человек. Запрещен "шведский стол" и самообслуживание.
Ранее сообщалось, когда в Украине откроют садики и школы. Также мы писали о том, что ученикам профтехов разрешили выходить на учебу с 1 июня.
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