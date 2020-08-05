С 1 сентября в школах Украины начнется образовательный процесс. Однако проходить он теперь будет про-другому. Правила для учеников изменили.

Отныне, в тех регионах, где дети пойдут в школу с 1 сентября, учеба будет проходить по-новому:

Маска в школе, но не во время занятий.

Уроки лучше проводить на свежем воздухе. Если в классе, то его надо проветривать после каждого занятия минимум 10 минут.

Если у учителя температура выше 37,2, его не пропустят в школу.

На входе - антисептики. В санитарных комнатах - жидкое мыло, одноразовые салфетки или электросушилка, в медпунктах - бесконтактные термометры и средства личной гигиены. В здании должны быть отдельные контейнеры для масок и перчаток, на полу - разметка для соблюдения дистанции.

В столовой столы должны стоять на расстоянии 1,5 м, за одним - не более 4-х человек. Запрещен "шведский стол" и самообслуживание.

Ранее сообщалось, когда в Украине откроют садики и школы. Также мы писали о том, что ученикам профтехов разрешили выходить на учебу с 1 июня.