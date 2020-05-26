С 1 июня ученики заведений профобразования, для которых невозможно перенести практическое обучение в дистанционный формат, могут выходить на занятия. Для выпускников также смогут организовать государственную квалификационную аттестацию. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки.

"Начать работу смогут заведения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение об ослаблении карантина. Кроме того, директор должен согласовать механизм работы с местным управлением образования", - говорится в сообщении.

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Посещать профтехи ученики смогут, в частности, для того, чтобы составить лабораторную работу, пройти темы производственного обучения или практики, отработать вождения транспортного средства и тому подобное. Во время урока в кабинете должны находиться не более 10 человек одновременно, а проветривать помещение необходимо будет не менее 15 минут перед и после каждого занятия.

Администрация профтехзаведения должна позаботиться о безопасности образовательного процесса, соблюдая ряд правил:

уборка два раза в день

дезинфекция

информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и использования защитной маски

запрет пребывания в заведении посторонних лиц

соблюдение дистанции - рассадка по одному ученику за партой

ежедневный температурный скрининг работников и учащихся

инструктаж о симптомах болезни и действия в случае заражения.

В Министерстве подчеркнули, что с целью избежания скопления учащихся в учреждении администрация может изменять график образовательного процесса: начинать занятия в разное время, сократить или увеличить продолжительность перерывов, запланировать посменно обучение и тому подобное.

В то же время МОН рекомендует не применять очное обучение без необходимости и комбинировать его с дистанционным освоением материала.

Ранее сообщалось, что учебный год в школах в Украине завершится дистанционно.

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