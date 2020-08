В Польше, в городе Катовице, на финише первого этапа 77-й велогонки "Тур Польши" велогонщик Фабио Якобсен из Нидерландов получил тяжелые травмы на финише. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Два голландца, Дилан Гроеневеген и Фабио Якобсен, боролись за первое место на финишной прямой. Гроеневеген пришел первым, но перед финишем толкнул соперника.

Якобсен на большой скорости врезался в ограждение и падая, столкнулся с судьей. На место прибыли машины "скорой" и вертолет польской медицинской авиации.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i