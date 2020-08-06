Победитель велогонки едва не стал трупом на финише (фото) [ Редактировать ]
В Польше, в городе Катовице, на финише первого этапа 77-й велогонки "Тур Польши" велогонщик Фабио Якобсен из Нидерландов получил тяжелые травмы на финише. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
Два голландца, Дилан Гроеневеген и Фабио Якобсен, боролись за первое место на финишной прямой. Гроеневеген пришел первым, но перед финишем толкнул соперника.
Якобсен на большой скорости врезался в ограждение и падая, столкнулся с судьей. На место прибыли машины "скорой" и вертолет польской медицинской авиации.
Спасатели начали оживлять Якобсена. Велосипедист сейчас находится в фармакологической коме, и врачи оценивают его состояние как серьезное.
Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i— World Cycling Stats (@wcsbike) August 5, 2020
Нидерландское агентство NOS сообщило, что виновного в случившимся спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа.
Ранее мы писали о том, что в Киеве водитель избил велосипедиста из-за замечания.
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