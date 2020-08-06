В Польше, в городе Катовице, на финише первого этапа 77-й велогонки "Тур Польши" велогонщик Фабио Якобсен из Нидерландов получил тяжелые травмы на финише. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Два голландца, Дилан Гроеневеген и Фабио Якобсен, боролись за первое место на финишной прямой. Гроеневеген пришел первым, но перед финишем толкнул соперника.

Якобсен на большой скорости врезался в ограждение и падая, столкнулся с судьей. На место прибыли машины "скорой" и вертолет польской медицинской авиации.

Спасатели начали оживлять Якобсена. Велосипедист сейчас находится в фармакологической коме, и врачи оценивают его состояние как серьезное.

Нидерландское агентство NOS сообщило, что виновного в случившимся спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа.

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