Чи поїдуть українці відпочивати за кордон (соціологічне опитування) [ Редактировать ]
Але чи поїдуть українці за кордон - питання відкрите. Адже дві третини наших громадян взагалі не збираються у відпустку цього літа. Про це свідчать результати соцопитування групи "Рейтинг".
Експерти виявили, що лише третина українців дозволила собі відпочинок, або ж планує його. Але більшість - має намір провести відпустку вдома.
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